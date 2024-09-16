Ван дер Варт рассказал, чего не хватает полузащитнику «Тоттенхэма» Мэддисону

Бывший атакующий полузащитник «Тоттенхэма» Рафаэль ван дер Варт поделился мыслями об игре футболиста «шпорт» Джеймса Мэддисона.

«Я думаю, что у него есть все способности: он быстр с мячом и без него, поэтому он может забивать, может отдавать передачи. Но почему-то у меня такое ощущение, что менталитет настоящего убийцы… что у него его нет. Он выглядит красиво, причёска идеальна и всё такое, но именно этого мне не хватает, когда я вижу, как он играет», — приводит слова ван дер Варта GOAL.

Напомним, Джеймс перешёл в «Тоттенхэм» из «Лестера» летом 2023 года за € 46,3 млн. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.