Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уткин — о Сафонове: любой игрок академии «Краснодара» может играть в «ПСЖ» или «Барселоне»

Уткин — о Сафонове: любой игрок академии «Краснодара» может играть в «ПСЖ» или «Барселоне»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин, накануне перешедший из «Ростова» в «Ахмат», высказался о трансфере экс-голкипера «быков» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Конечно, я рад за него. Мог ли несколько лет назад представить такой переход? Почему нет? Я знаю его потенциал, любой игрок академии «Краснодара» может играть в «ПСЖ» или «Барселоне», просто для этого определённым образом должны сложиться обстоятельства», — приводит слова Уткина ТАСС.

Напомним, Сафонов присоединился к «ПСЖ» минувшим летом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. На данный момент россиянин не сыграл ни в одном официальном матче за парижан. Ранее Матвей принял участие в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2).

Материалы по теме
Матвей Сафонов дебютирует за «ПСЖ» в матче ЛЧ с «Жироной» — Le Parisien
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android