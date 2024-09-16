Уткин — о Сафонове: любой игрок академии «Краснодара» может играть в «ПСЖ» или «Барселоне»

Бывший полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин, накануне перешедший из «Ростова» в «Ахмат», высказался о трансфере экс-голкипера «быков» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Конечно, я рад за него. Мог ли несколько лет назад представить такой переход? Почему нет? Я знаю его потенциал, любой игрок академии «Краснодара» может играть в «ПСЖ» или «Барселоне», просто для этого определённым образом должны сложиться обстоятельства», — приводит слова Уткина ТАСС.

Напомним, Сафонов присоединился к «ПСЖ» минувшим летом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. На данный момент россиянин не сыграл ни в одном официальном матче за парижан. Ранее Матвей принял участие в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2).