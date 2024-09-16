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Гранат: чем думает руководство «Химок», имея в заявке столько футболистов?

Гранат: чем думает руководство «Химок», имея в заявке столько футболистов?
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Бывший защитник ряда клубов РПЛ Владимир Гранат высказался о том, что подмосковные «Химки» заявили 46 игроков на сезон-2024/2025.

«Не знаю, чем думает руководство «Химок», имея в заявке столько футболистов. Как руководители работают с тренерским штабом команды? Если бы я был тренером «Химок», то такое количество футболистов не приносило бы мне радости. Не могу произвести параллели между «Химками» и «Челси», это абсолютно разные вещи», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент «Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков после восьми игр. В следующем туре подмосковная команда примет дома «Оренбург». Матч пройдёт 22 сентября.

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