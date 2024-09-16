Экс-форвард «Спартака» Эменике высказался о Деяне Станковиче

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике высказался о нынешнем главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.

«На мой взгляд, как тренер Станкович отлично подходит «Спартаку». Это человек с огромным футбольным опытом. Мне хочется верить, что он добьётся успехов и приведёт «Спартак» к чемпионству», — приводит слова Эменике «РБ Спорт».

Напомним, московский «Спартак» занимает пятое место по итогам стартовых восьми туров нового сезона чемпионата России. Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Зенит». 46-летний Станкович возглавил московскую команду прошлым летом. Контракт с сербским специалистом рассчитан на два года.