Кафанов: таких примеров, как Шунин и Гильерме, мало в России, огромное к ним уважение

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о голкиперах Антоне Шунине и Маринато Гильерме, которые до сих пор остаются в статусе свободных агентов.

«Шунин и Гильерме — очень сильные вратари. Каждый из которых посвятил свою карьеру и отдал своё сердце одному клубу. Это большая редкость, и таких примеров очень мало в российском футболе. Огромное уважение к ним как к профессионалам своего дела, а также и как к людям. Очень расстроен, что они остались без клуба. Сейчас у них очень хороший период, когда за плечами большой опыт.

Ещё два-три сезона каждый мог радовать болельщиков своей игрой. Вратари с годами, при профессиональном отношении, становятся только лучше! Очень тепло отношусь к обоим. Надеюсь и желаю, чтобы они были востребованы, если не у нас, то за рубежом», — приводит слова Кафанова Metaratings.

37-летний Шунин и 38-летний Гильерме провели всю свою карьеру в московском «Динамо» и «Локомотиве» соответственно. 1 июля Шунин покинул бело-голубых по истечении срока контракта. В этот же самый день аналогичная ситуация произошла с Гильерме.