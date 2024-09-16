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Филимонов: можете представить, чтобы кто-то из легионеров РПЛ кулаками добивал авторитета?

Филимонов: можете представить, чтобы кто-то из легионеров РПЛ кулаками добивал авторитета?
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Экс-вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов высказался об авторитетах в российском футболе.

— Насчёт авторитета: Юран и Кирьяков за границей даже дрались на тренировках, чтобы поставить себя в коллективе. Вам приходилось таким образом добиваться уважения?
— Им приходилось драться, а вы можете представить, чтобы кто-то из легионеров в РПЛ использовал кулаки, чтобы добиться авторитета? А у нас ситуация немного искажённая — легионеры привилегированные, а не наоборот.

Мне приходилось драться только в детском футболе. Но я вывел для себя формулу, что шаг за шагом каждое действие приводит к авторитету. Тебя уже нельзя не слушать и не выполнять подсказки. Уже после «Спартака» мне не надо было ничего доказывать. Может быть, на Кипре, но вроде и там с этим проблем не было. Авторитет уже был завоёван, а я стал известен в футбольном мире, — сказал Филимонов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.

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