Филимонов: можете представить, чтобы кто-то из легионеров РПЛ кулаками добивал авторитета?

Экс-вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов высказался об авторитетах в российском футболе.

— Насчёт авторитета: Юран и Кирьяков за границей даже дрались на тренировках, чтобы поставить себя в коллективе. Вам приходилось таким образом добиваться уважения?

— Им приходилось драться, а вы можете представить, чтобы кто-то из легионеров в РПЛ использовал кулаки, чтобы добиться авторитета? А у нас ситуация немного искажённая — легионеры привилегированные, а не наоборот.

Мне приходилось драться только в детском футболе. Но я вывел для себя формулу, что шаг за шагом каждое действие приводит к авторитету. Тебя уже нельзя не слушать и не выполнять подсказки. Уже после «Спартака» мне не надо было ничего доказывать. Может быть, на Кипре, но вроде и там с этим проблем не было. Авторитет уже был завоёван, а я стал известен в футбольном мире, — сказал Филимонов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.