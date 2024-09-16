Валерий Кечинов: Дзюба будет забивать и станет лидером «Акрона»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил перспективы нападающего Артёма Дзюбы в тольяттинском «Акроне».

«Я рад, что Артём продолжает играть. Рад, что он нашёл себе команду. Даже не сомневаюсь, что он ещё проявит свои лучшие качества. В последующих играх Дзюба будет забивать, отдавать и станет лидером «Акрона» в свои 36 лет. Здоровье есть, мастерство есть, колоссальный опыт есть, поэтому будет продолжать в таком же духе», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Дзюба официально присоединился к «Акрону» 12 сентября в статусе свободного агента. Трудовое соглашение с 36-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025. Форвард дебютировал за новичка РПЛ вчера, 15 сентября, в матче 8-го тура с «Химками» (3:0) и отметился голевой передачей.