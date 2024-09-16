Филимонов: кожаная куртка, барсетка были у меня в 1990-е. Но милиция остановила только раз

Экс-вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов поделился воспоминаниями о своём стиле в 90-е годы.

— Вы всегда так коротко стриглись?

— Конечно, нет. В начале 90-х я носил длинную причёску. Сейчас над этим смеются, но посмотрите на хоккеистов. Эта мода пошла от них в конце 1980-х — начале 1990-х. А короткие волосы — это очень практично. Помню, как приходилось ухаживать за длинными, а сейчас побрился, и всё.

— А с милицией никогда не возникало проблем из-за этого? Кожаная куртка, бритая голова…

— Нет, но кожаная куртка, барсетка — всё это было. Не помню, чтобы ко мне подходили. Единственный раз документы спросили, когда я только приехал в Москву. Я жил в заводской общаге на улице Трофимова вместе с Валерой Климовым. Поехали в «Макдональдс». Видимо, милиционеры сразу смекнули, что человек приезжий. Не знаю как — по глазам или по поведению. Вот тогда в первый и последний раз подошли и проверили документы в Москве, но в то время у меня были длинные волосы, — сказал Филимонов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.