Филимонов: смотрел матчи Кубка России — настолько удручающее зрелище…

Экс-вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов поделился мнением о падении уровня российского футбола.

«Наверное, я какая-то белая ворона. Сейчас все что-то смотрят, обсуждают. А у меня и времени нет, и неинтересно. Уровень футбола упал. Бывает, что случайно в компании посмотришь матч. В этом году ездил от РФС в Грозный на Кубок России. Мы приехали за несколько дней, и пришлось смотреть матчи два-три дня подряд. Честно, это настолько удручающее зрелище, настолько неинтересно…

Смотришь еврокубки — совершенно другой футбол. Мне дали задание посмотреть два матча Евро на групповом этапе. Так там всё отличается: скорости, владение мячом, культура паса, понимание футбола, интеллект. А недавно посмотрел «Динамо» — «Крылья Советов» — ёлки-палки, так всё медленно, бестолково. Поэтому и нет желания. Иногда думаю, что пропускаю что-то, потому что все обсуждают. Но я воспитан на другом футболе, не хочется на такое тратить время, — сказал Филимонов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.