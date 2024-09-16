Дзюба: между моим переходом в «Зенит» и трансфером Соболева нет ничего общего

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба заявил, что не видит ничего общего между его переходом из «Спартака» в «Зенит» в 2015 году и аналогичным трансфером форварда Александра Соболева минувшим летом.

«Вообще разные ситуации. Как и мы с Соболевым в принципе разные. Никаких параллелей не может быть. У него свой путь, а у меня — свой. С кем-то сравнивать смысла нет.

Наверное, будут сравнивать по антропометрическим данным. Думаю, что лучшим сравнением будет посмотреть, сколько Соболев забьёт и отдаст, когда уже отыграет какой-то период за «Зенит», — приводит слова Дзюбы Sport24.

Напомним, Дзюба официально присоединился к «Акрону» 12 сентября в статусе свободного агента. Трудовое соглашение с 36-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025.