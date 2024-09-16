Батраков: не называйте меня звездой, пожалуйста, хочу показать это на дистанции

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков отреагировал на просьбу главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова не называть 19-летнего футболиста звездой.

— На пресс‑конференции, когда Михаила Галактионова спрашивали про тебя, тебя назвали новой русской звездой. И он попросил не называть тебя так.

— Хочу присоединиться к словам Михаила Михайловича, вот и всё. Не называйте меня звездой, пожалуйста, я с ним согласен на 100%. Да, у меня случился определённый успешный отрезок. Хочу показать это на дистанции, только тогда можно что‑то определённое говорить. Пока выводы по мне делать очень рано.

— «Определённая дистанция» — это сколько?

— Думаю, один сезон — минимум, — сказал Батраков «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.