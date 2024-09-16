Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Гришин: Семак лишил Николича грозного оружия — игры на быстрых атаках

Александр Гришин: Семак лишил Николича грозного оружия — игры на быстрых атаках
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями о прошедшем матче 8-го тура, в котором армейцы встречались с «Зенитом» (0:1).

«Хотелось, чтобы ЦСКА обыграл «Зенит». Команда владела преимуществом и хорошо прессинговала, но не было ни одного момента у ворот «Зенита», считаные разы вошли в штрафную площадь у их ворот. У армейцев был один удар в створ ворот, тогда Соболев мог забить в свои. Но Семак лишил Николича грозного оружия — игры на быстрых атаках. «Зенит» отдал мяч, и ЦСКА немножко завяз в этой игре. Можно сравнить с шахматами: один тренер тактически переиграл другого. У армейцев можно отметить большое желание победить, а также новичка Гуарирапу, который неплохо вышел.

У ЦСКА очень сильный состав для РПЛ. Поэтому разговоры о слабом составе — это высосанные из пальца комментарии. Команда набирает ход и показывает хороший футбол, а также неплохо выходит из обороны в атаку. ЦСКА спокойно обыгрывает команды, которые ниже уровнем. Осталось играть хорошо с лидерами, а для этого есть предпосылки», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
КДК РФС рассмотрит скандирования болельщиков ЦСКА в адрес «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android