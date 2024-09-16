Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гранат: на примере «Динамо» Мх нужно показывать, как грамотно и агрессивно обороняться

Гранат: на примере «Динамо» Мх нужно показывать, как грамотно и агрессивно обороняться
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник ряда клубов РПЛ Владимир Гранат считает, что в матчах с махачкалинским «Динамо» не будет легко ни одной команде чемпионата России.

«Динамо» Махачкала — неудобный соперник для «Спартака», но эта команда будет неудобной для многих клубов. Ведь не зря махачкалинцы находятся на том месте, где они сейчас располагаются в турнирной таблице. При игре на домашнем полном стадионе команда играет совсем по-другому, очень хорошо обороняется. За это можно только похвалить. На их примере нужно показывать, как можно грамотно и агрессивно обороняться», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент команда Хасанби Биджиева занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после восьми матчей.

Материалы по теме
Кечинов: «Динамо» Махачкала становится неудобным соперником для «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android