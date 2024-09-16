Андрей Лунёв: Дзюба обгонит Кержакова, как минимум пять пенальти забьёт

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв ответил на вопрос, побьёт ли нападающий «Акрона» Артём Дзюба рекорд Александра Кержакова по забитым мячам. Напомним, в активе Кержакова 233 гола, а Дзюба забил 229 мячей.

«Дзюба обгонит Кержакова. Как минимум пять пенальти забьёт. Сколько всего за сезон будет? Не знаю его текущую форму. Он – качественный футболист и суперспортсмен. Если тренер будет доверять, команда на него играть, моменты будут, а реализовывать Дзюба умеет. Кто лучше в истории: Кержаков или Дзюба? С Кержаковым я не так много играл, застал, так сказать, закат его карьеры. С Дзюбой больше времени проводили, поэтому отдам предпочтение ему», — приводит слова Лунёва «Советский спорт».

Напомним, 12 сентября «Акрон» объявил о подписании контракта с 36-летним нападающим Артёмом Дзюбой. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025. В своём дебютном матче за новый клуб форвард вышел на замену и отметился результативной передачей.