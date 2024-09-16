Шелия: ощущалось, что Адиева могут убрать из «Ахмата», но он вёл себя очень достойно

Вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия высказался об отставке Магомеда Адиева с поста главного тренера команды.

«Наверное, были видны какие-то моменты, что Мусаевич (Адиев. — Прим. «Чемпионата») может нас покинуть, потому что мы где-то недобирали очки. Ощущалось, что если мы не выиграем матч, его могут убрать.

Он спокойно реагировал на такое начало сезона для команды, не менялся. Он был таким же спокойным, как и приходил в самом начале. Очень достойно себя вёл», — сказал Шелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

47-летний специалист был назначен на должность главного тренера клуба в апреле 2024 года. Под руководством Адиева грозненский клуб принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых шесть раз одержал победу, пять раз сыграл вничью и восемь раз потерпел поражение.