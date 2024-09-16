Дзюба назвал самое смешное сравнение про себя, которое ему приходилось слышать

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос, какое сравнение про себя из всех, которые ему приходилось слышать, показалось ему наиболее смешным.

«Питер Крауч», — приводит слова Дзюбы Sport24.

Напомним, Питер Крауч — бывший нападающий сборной Англии и ряда клубов АПЛ, прежде всего запомнившийся своими антропометрическими данными. Его рост составляет 201 см.

Дзюба официально присоединился к «Акрону» 12 сентября в статусе свободного агента. Трудовое соглашение с 36-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025. В своём дебютном матче за новичка РПЛ с «Химками» (3:0), который прошёл вчера, 15 сентября, форвард отметился голевой передачей на Владимира Хубулова в компенсированное время.