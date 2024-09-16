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Филимонов объяснил отток зрителей из профессиональных лиг в медиафутбол

Филимонов объяснил отток зрителей из профессиональных лиг в медиафутбол
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Экс-вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов, который успел поработать тренером в медийном футболе, объяснил повышение зрительского интереса к медиафутболу.

«Конечно, хотелось бы работать в профессиональном футболе, но наши пути никак не пересекаются. Не знаю, почему так происходит.

А в мир медийного футбола я погружён давно и не вижу в нём ничего плохого. Он не мешает развитию профессионального футбола, хотя определённая конкуренция между ними существует. К сожалению, многие дети и подростки выбирают именно медийный футбол. Это говорит о том, что профессиональный футбол не может дать молодёжи то, чего она хочет. В результате зрители отвлекаются на другие проекты. Но это лишь отражение текущей ситуации в профессиональном футболе.

Как говорил Виктор Булатов: «Ищи причину в себе». Именно это следует сделать представителям профессионального футбола, чтобы остановить отток зрителей», — сказал Филимонов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.

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