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Whoscored опубликовал символическую сборную 8-го тура РПЛ

Whoscored опубликовал символическую сборную 8-го тура РПЛ
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Интернет-портал WhoScored опубликовал сборную лучших игроков 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в ней у «Акрона» и «Краснодара» — в составе символической команды по четыре футболиста из этих клубов. Высшую оценку получил полузащитник «быков» Эдуард Сперцян — 9,6.

Фото: WhoScored

Символическая сборная 8-го тура

Вратарь: Александр Васютин («Акрон»).

Защитники: Константин Савичев («Акрон»), Роман Евгеньев («Крылья Советов»), Диего Коста, Сергей Петров (оба — «Краснодар»).

Полузащитники: Солтмурад Бакаев, Стефан Лончар (оба — «Акрон»), Эдуард Сперцян, Виктор Са (оба — «Краснодар»).

Нападающие: Алексей Батраков («Локомотив»), Мауро Луна Диале («Ахмат»).

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