Дюков выставит свою кандидатуру на выборы главы РФС — источник

Председатель правления «Газпром нефти» и президент Российского футбольного союза Александр Дюков планирует снова выставить свою кандидатуру на пост главы РФС, информирует «РБК Спорт».

Согласно сведениям источника, ведущие спонсоры РФС продлят контракт с организацией только при условии, что Дюков продолжит работать во главе союза. При этом заново баллотироваться в президенты РФС — это личное решение Дюкова. Функционер хочет продолжать выстраивать систему российского футбола. Также Дюков намерен вывести РФС из международного бана.

Выборы нового президента РФС пройдут в феврале 2025 года, о других кандидатах пока ничего не известно.