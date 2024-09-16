Владимир Гранат: Дзюба даже своим именем держит защиту соперника в напряжении

Бывший защитник ряда клубов РПЛ Владимир Гранат высказался о нападающем «Акрона» Артёме Дзюбе.

«Дзюба уже в первом матче за «Акрон» проявил себя, отдав голевую передачу. За Артёма можно только порадоваться. Даже если Артём не будет показывать себя в игровом плане, но представьте: футболист соперника играет, а перед ним Дзюба. Это авторитет, имя и футбольное мастерство. Он даже своим именем держит защиту соперника в напряжении. Для Тольятти дебют Дзюбы за «Акрон» — очень большой праздник», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 12 сентября «Акрон» объявил о подписании контракта с 36-летним нападающим Артёмом Дзюбой. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025. В своём дебютном матче за новый клуб форвард вышел на замену и отметился результативной передачей.