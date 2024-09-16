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Ари: наверное, Дзюба и «Спартаку» мог бы быть полезен

Ари: наверное, Дзюба и «Спартаку» мог бы быть полезен
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Бывший нападающий «Спартака» Ари считает, что 36-летний форвард Артём Дзюба мог бы принести пользу московскому клубу. Накануне Дзюба присоединился к «Акрону». Нападающий был свободным агентом до последнего дня летнего трансферного окна.

«Дзюба — отличный форвард. Он очень качественный и сильный нападающий. Я, конечно, помню его, мы же играли с ним вместе в «Спартаке». Очень круто, что он до сих пор играет. Значит, Артём в хорошей форме. Наверное, он и «Спартаку» мог бы быть полезен», — приводит слова Ари интернет-портал Legalbet.

Напомним, контракт Дзюбы с «Акроном» рассчитан до конца сезона-2024/2025.

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