Ари: наверное, Дзюба и «Спартаку» мог бы быть полезен

Бывший нападающий «Спартака» Ари считает, что 36-летний форвард Артём Дзюба мог бы принести пользу московскому клубу. Накануне Дзюба присоединился к «Акрону». Нападающий был свободным агентом до последнего дня летнего трансферного окна.

«Дзюба — отличный форвард. Он очень качественный и сильный нападающий. Я, конечно, помню его, мы же играли с ним вместе в «Спартаке». Очень круто, что он до сих пор играет. Значит, Артём в хорошей форме. Наверное, он и «Спартаку» мог бы быть полезен», — приводит слова Ари интернет-портал Legalbet.

Напомним, контракт Дзюбы с «Акроном» рассчитан до конца сезона-2024/2025.