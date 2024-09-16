Защитник «Динамо» Мх Пальцев: надеюсь, ещё попаду в сборную России

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев поделился эмоциями от дебюта в составе сборной России. Футболист принял участие в товарищеском матче с национальной командой «Вьетнама».

— Эмоции от дебюта в сборной – положительные и счастливые. Надеюсь, что ещё попаду в список. Поэтому и работаем.

— Какие мысли были, когда узнал о тайфуне во Вьетнаме?

— Никаких. Знал, что улетим спокойно. Погода в то время, когда мы улетали, показывала, что тайфун закончился, — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сборная России провела товарищеский матч с Вьетнамом, который состоялся 5 сентября. Команды играли на стадионе «Ми Динь» в городе Ханой (Вьетнам). Встреча закончилась разгромной победой российской национальной команды со счётом 3:0. Игра с Таиландом, запланированная на 7 сентября, была отменена из-за тайфуна.