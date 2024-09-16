Чичерин: надо следить за трендами и правильно внедрять их в свою работу

14 сентября в южном ландшафтном парке «Острова мечты» прошли открытая тренировка и мастер-класс от футбольной школы ФК «Динамо» (Москва). Его участниками стали более 100 юных футболистов и их родители.

Спортивный директор школы Георгий Котков в рамках теоретического мастер-класса рассказал юным футболистам и их родителям, как выстроена подготовка юных футболистов и на что делаются основные акценты в обучении футболу.

«Несмотря на определённые сложности, у нас в стране по-прежнему можно найти настоящие таланты, которые в будущем будут определять, как будет развиваться наша любимая игра. Задача родителей – правильно сориентировать ребёнка и помочь ему в развитии, увидев в нём настоящий интерес к спорту. Главный ресурс футболиста – в общем-то, не в силе и выносливости, а в скорости мышления», — приводит слова Коткова пресс-служба «Островов мечты».

Далее состоялось неформальное общение участников с игроками футбольной Медиалиги и с тренерами школы «Динамо» – Валерием Карпухиным и Никитой Чичериным.

«Быть футболистом – значит постоянно развиваться. Даже сейчас, после завершения карьеры в большом футболе, выступая в Медиалиге, мы вынуждены всегда перестраивать свою игру, поскольку футбол стремительно развивается, а медиафутбол это делает ещё быстрее. То есть надо активно следить за трендами и, будучи тренером, правильно внедрять их в свою работу», – пояснил Чичерин.

«В первую очередь прислушивайтесь к своим родителям. Поддерживайте их, любите и не забывайте – они всегда будут вас направлять по нужному пути. Базовые жизненные ценности актуальны и для футбола», – советовал юным гостям Карпухин.

В финале мероприятия была проведена практическая часть – тренировка. Наставники детской футбольной школы «Динамо» разъяснили и продемонстрировали основные технические элементы большого футбола. А юные футболисты, у которых получилось повторить эти задания, были приглашены на просмотр в динамовскую школу.