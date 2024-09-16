Агент: у Лусиано Гонду есть цель стать лучшим бомбардиром РПЛ

Футбольный агент Густаво Гони, представляющий интересы нападающего «Зенита» Лусиано Гонду, заявил, что его клиент хочет стать лучшим бомбардиром чемпионата России.

— Может ли Лусиано стать лучшим бомбардиром РПЛ?

— Да, он может. У него есть такая цель, — приводит слова Густаво Гони «Спорт День за Днём».

Напомним, в двух матчах РПЛ Лусиано уже успел забить три гола. Игрок перешёл в «Зенит» в августе. 23-летний форвард подписал контракт до лета 2028 года. Ранее аргентинец выступал у себя на родине за «Аргентинос Хуниорс».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги по итогам восьми сыгранных туров.