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Популярный американский рэпер может стать совладельцем «Эвертона»

Популярный американский рэпер может стать совладельцем «Эвертона»
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Американский бизнесмен Джон Текстор, который в скором времени с большой долей вероятности станет владельцем ливерпульского «Эвертона», планирует привлечь к сделке популярного рэп-исполнителя Шона Кори Картера, более известного под сценическим псевдонимом Jay-Z. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, 58-летний Текстор, помимо Jay-Z, связался с ещё несколькими потенциальными партнёрами.

Ранее сообщалось, что Текстор добился прогресса в переговорах по покупке клуба с его действующим владельцем Фархадом Мошири. Для того, чтобы сделка была заключена, первый должен будет продать 45% акций «Кристал Пэлас», которыми владеет в данный момент. В противном случае приобретение акций «Эвертона» будет невозможным ввиду действующих правил АПЛ. Однако отмечается, что даже в случае продажи акций «орлов» Текстору потребуется помощь в финансировании сделки по мерсисайдскому клубу.

Отметим, что Jay-Z является не случайным человеком в футболе. Американец владеет агентством Jay-Z Roc Nation Sports, клиентами которого являются такие футболисты, как Кевин Де Брёйне и Ромелу Лукаку.

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