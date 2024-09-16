Филимонов: в «Спартаке» меняется только косметика — стены по-прежнему в трещинах

Экс-вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов высказался о ситуации в московском клубе.

— «Спартак» хоть изредка смотрите?

— Бывает, что приглашают на какие-то мероприятия, но тоже очень редко. Недавно посмотрел «Зенит» — «Спартак», но не весь матч.

— «Спартак» очень хвалили за эту игру.

— Хвалить хвалили, но будем сравнивать весной. Будет понятно, реальная это оценка или ожидание чуда.

— В 2021 году вы говорили, что в «Спартаке» нужно всё поменять, чтобы снова бороться за чемпионство. Сейчас это произошло?

— Меняют тренеров, но никаких изменений не вижу. Опять же, я не смотрю досконально, а то любой критик скажет: как он может оценивать, если не смотрит? Но какие-то матчи я вижу, и для меня картинка годичной давности ничем не отличается от нынешней. Меняется только косметика — поменяли краску, а стены как были в трещинах, так и остались. Не происходит таких изменений, чтобы «Спартак» боролся за чемпионство с «Зенитом», который уже шесть лет подряд выигрывает золотые медали, — сказал Филимонов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.