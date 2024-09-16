Дмитрий Комбаров оценил тренера «Спартака» Станковича

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров оценил нового главного тренера красно-белых Деяна Станковича, под руководством которого команда выступает в нынешнем сезоне. По словам экс-футболиста, «Спартак» был нужен именно такой тренер — харизматичный мотиватор.

«Станкович — хороший тренер. Видно, что команда при нём бежит. Заметно, как начинают налаживаться новые связи. Думаю, «Спартаку» нужен был такой харизматичный тренер и в какой-то степени мотиватор», — приводит слова Дмитрия Комбарова интернет-портал Legalbet.

Напомним, «Спартак» идёт на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате страны «Зенит».