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«Спартак» больше всех владеет мячом на старте нового сезона РПЛ

«Спартак» больше всех владеет мячом на старте нового сезона РПЛ
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Московский «Спартак» — лидер Российской Премьер-Лиги по владению мячом в стартовых восьми турах нового сезона. Средний показатель владения мячом у «Спартака» — 59% за матч.

В пятёрку лидеров по этому компоненту, помимо красно-белых, входят такие клубы, как «Краснодар» (56%), «Ростов» (54%), санкт-петербургский «Зенит» (53%) и подмосковные «Химки» (53%).

Напомним, «Спартак» идёт на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, команду возглавляет Деян Станкович. Лидирует в чемпионате страны «Зенит». Сине-бело-голубые становились чемпионами России в шести последних сезонах подряд.

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