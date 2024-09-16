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Николай Наумов: ЦСКА будет прибавлять, уже чувствуется рука Марко Николича

Николай Наумов: ЦСКА будет прибавлять, уже чувствуется рука Марко Николича
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов оценил работу экс главного тренера железнодорожников Марко Николича в столичном ЦСКА.

«ЦСКА будет прибавлять, ведь мы знаем, как работает Николич. Уже чувствуется рука Марко — команда выглядит всё лучше. Мне кажется, в матче с «Зенитом» армейцам просто не повезло. Когда «Зенит» первым забивает, то сложно отыграться. У «Зенита» академичная игра — команда спокойно давит, забивает, убаюкивает игру и выигрывает. Питерцы обыграли ЦСКА за счёт того, что у команды более сбалансированная игра. Если в футболе была бы справедливость, а её нет, за это мы и любим футбол, то была бы ничья», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент армейцы занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после восьми туров.

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