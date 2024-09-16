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Александр Филимонов рассказал, как эволюционировало амплуа вратаря за 30 лет

Александр Филимонов рассказал, как эволюционировало амплуа вратаря за 30 лет
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Экс-вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал, как эволюционировало амплуа голкипера за последние 30 лет футбольной истории.

ー Как эволюционировало амплуа вратаря за 30 лет?
ー Сегодня вратарь — это практически полевой игрок и плеймейкер. Конечно, и 30 лет назад вратари должны были играть ногами, но от них не требовалось начинать атаку или взаимодействовать с другими игроками. Достаточно было далеко выбить мяч и не ошибиться при игре ногами. В первую очередь это была игра в воротах.

Со временем приоритеты изменились, и теперь игра вратаря ногами определяет начало атакующих действий команды. Такая эволюция вполне объективна, и мне она нравится, потому что я всегда любил и умел играть ногами и постоянно развивал этот навык. Мой личный опыт показывает, что можно научиться некоторым техническим элементам и в зрелом возрасте, и даже ближе к концу карьеры, — сказал Филимонов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.

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