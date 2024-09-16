Филимонов: сейчас игроки попили, кальян покурили, деньги на счёт упали, и всё у них хорошо

Экс-вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов высказался о духе победителей в футболе. По его мнению, для команды с духом победителя любое поражение — это катастрофа.

— Почему у «Зенита» есть дух победителя?

— Потому что у них есть деньги, футболисты соответствующего уровня. Это уже традиция, там так воспитано поколениями. Приходит футболист и понимает, что это команда-победитель. Так же было в «Спартаке»: у нас на физиологическом уровне не существовало слова «проиграть». Даже когда мы обсуждали матч, который сыграли вничью, воспринимали это как поражение. Для нас ничья — трагедия, а поражение — катастрофа. Сейчас такого даже близко нет: проиграли — и ладно. Мы после ничьей даже не могли себе позволить улыбку. Сейчас люди смеются, всё у них нормально.

Однажды мы очень плохо сыграли в Самаре, даже не пошли похлопать болельщикам. А лет 10 назад состоялась встреча с фанатами «Спартака», где они спустя годы спросили, почему мы не подошли к ним. Я им ответил: «Вы не поверите — стыдно было». Нам было стыдно, что они пришли нас поддержать, а мы, простите, какие-то «Крылья» не смогли победить. Мне было стыдно на улицу выйти после неудачных матчей, потому что болельщики увидят. А сейчас для футболистов это нормально: вот проиграли махачкалинскому «Динамо» в Кубке — ну ничего страшного. Пошли попили, кальян покурили, в красивую машину сели, деньги на счёт упали — и всё у них хорошо. Поймите, это не старческое брюзжание. Раньше действительно было по-другому, поэтому и дух победителя присутствовал, — сказал Филимонов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.