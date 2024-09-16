Александр Филимонов назвал сильнейшее поколение в истории сборной России

Экс-вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов назвал сильнейшее поколение в истории национальной команды.

— Вы согласны, что поколение сборной в начале 2000-х было сильнейшим в истории?

— Может быть. Не хочется превращаться в кулика, который хвалит своё болото, якобы в наше время трава была зеленее, а небо — голубее. К сожалению, в 1990-х сборной не удалось реализовать свой потенциал: ни на чемпионате Европы, ни на «мире». Только сборная 2008 года продемонстрировала свой уровень. Можно по-разному оценивать, но всё это будет субъективным мнением. Для меня самое важное — место в таблице. А высшее достижение — у сборной 2008 года. Эти ребята молодцы, смогли реализовать весь свой потенциал. Наше поколение сделать этого не смогло в силу разных причин. Бронза на Евро и победы в еврокубках — время успеха для российского футбола, — сказал Филимонов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.