Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Газзаев: Гуарирапа — хорошее приобретение для ЦСКА, остальные новички пока не впечатляют

Газзаев: Гуарирапа — хорошее приобретение для ЦСКА, остальные новички пока не впечатляют
Комментарии

Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев оценил новичка армейцев Сауля Гуарирапу.

«Мне кажется, что Гуарирапа — хорошее приобретение для ЦСКА. Он и в «Сочи» неплохо смотрелся. Это форвард современной формации — быстрый, физически сильный.

Отметил бы ещё игру Жемалетдинова с «Зенитом». Он провёл хороший матч. Показал свой уровень. Остальные новые игроки пока не впечатляют», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В минувшее трансферное окно московский ЦСКА арендовал нападающего Сауля Гуарирапу у «Сочи». Форвард уже успел дебютировать за ЦСКА в игре 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

Материалы по теме
«Зенит» и ЦСКА устроили мясорубку! А Соболев потерялся на фоне новой звезды
«Зенит» и ЦСКА устроили мясорубку! А Соболев потерялся на фоне новой звезды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android