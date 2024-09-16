Газзаев: Гуарирапа — хорошее приобретение для ЦСКА, остальные новички пока не впечатляют

Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев оценил новичка армейцев Сауля Гуарирапу.

«Мне кажется, что Гуарирапа — хорошее приобретение для ЦСКА. Он и в «Сочи» неплохо смотрелся. Это форвард современной формации — быстрый, физически сильный.

Отметил бы ещё игру Жемалетдинова с «Зенитом». Он провёл хороший матч. Показал свой уровень. Остальные новые игроки пока не впечатляют», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В минувшее трансферное окно московский ЦСКА арендовал нападающего Сауля Гуарирапу у «Сочи». Форвард уже успел дебютировать за ЦСКА в игре 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).