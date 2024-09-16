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Газзаев рассказал, кто может составить конкуренцию «Зениту» в сезоне РПЛ

Газзаев рассказал, кто может составить конкуренцию «Зениту» в сезоне РПЛ
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о командах, которые могут составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Есть группа команд, которая составит конкуренцию «Зениту»: «Динамо», «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Краснодар». Отметил бы, что «Локомотив» выбрал абсолютно правильный вектор развития — мы видим много молодых российских игроков. Это правильно. Если так и дальше пойдёт, увидим «Локомотив» на хороших позициях», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после восьми туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 20 очков. На втором месте располагается «Краснодар» с 18 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», заработавший также 18 очков.

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