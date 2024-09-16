Стали известны судейские назначения на матчи 4-го тура группового этапа Пути РПЛ КР

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пресс-служба РФС на официальном сайте объявила о назначении арбитров и инспекторов на встречи 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

17 сентября (вторник)

«Зенит» – «Рубин»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Сергей Карасёв, AVAR – Роман Галимов; инспектор – Владимир Казьменко.

18 сентября (среда)

«Акрон» – «Факел»: судья – Вера Опейкина, помощники судьи – Денис Петров, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Артур Фёдоров, AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Алексей Тюмин.

«Ростов» – «Оренбург»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Адлан Хатуев, Павел Новиков; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Виталий Мешков, AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Александр Гвардис.

ЦСКА – «Краснодар»: судья – Сергей Чебан; помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Артём Перов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Павел Кукуян, AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Мацюра.

«Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва: судья – Иван Абросимов; помощники судьи – Алексей Лунёв, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Евгений Турбин, AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Сергей Мартынов.

19 сентября (четверг)

«Химки» – «Локомотив»: судья – Михаил Черемных; помощники судьи – Андрей Болотенков, Алексей Ермилов; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Алексей Сухой, AVAR – Антон Фролов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Пари НН» – «Ахмат»: судья – Евгений Буланов; помощники судьи – Арам Петросян, Игорь Князев; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Сергей Цыганок, AVAR – Кирилл Левников; инспектор – Александр Колобаев.

«Спартак» – «Крылья Советов»: судья – Роман Сафьян; помощники судьи – Хамид Талаев, Андрей Филипкин; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Артём Любимов, ABAR – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Резников.