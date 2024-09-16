Илья Вахания объяснил причины большого количества пропущенных мячей «Ростовом»

Защитник «Ростова» Илья Вахания прокомментировал причины, по которым команда часто пропускает голы.

«Почему «Ростов» много пропускает? Сложно сказать, потому что мы играем в свой футбол, пытаемся играть через короткие передачи, поэтому бывают потери, и за эти потери нас наказывают», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

Футбольный клуб «Ростов» пропускал мячи в семи из восьми матчей текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

Напомним, после выездного поражения от «Краснодара» подопечные Валерия Карпина с 11 очками идут на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 9-м туре чемпионата России «Ростов» 22 сентября примет махачкалинское «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.