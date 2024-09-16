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Илья Вахания объяснил причины большого количества пропущенных мячей «Ростовом»

Илья Вахания объяснил причины большого количества пропущенных мячей «Ростовом»
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Защитник «Ростова» Илья Вахания прокомментировал причины, по которым команда часто пропускает голы.

«Почему «Ростов» много пропускает? Сложно сказать, потому что мы играем в свой футбол, пытаемся играть через короткие передачи, поэтому бывают потери, и за эти потери нас наказывают», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

Футбольный клуб «Ростов» пропускал мячи в семи из восьми матчей текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

Напомним, после выездного поражения от «Краснодара» подопечные Валерия Карпина с 11 очками идут на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 9-м туре чемпионата России «Ростов» 22 сентября примет махачкалинское «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

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