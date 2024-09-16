Филимонов: от вас узнал, что в «Спартак» перешёл Довбня

Экс-вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов прокомментировал переход голкипера Александра Довбни в стан красно-белых.

— По-вратарски понимаете приглашение 37-летнего Довбни?

— У каждого явления есть две стороны, можно любую ситуацию логически обосновать. Сейчас я от вас узнал, что в «Спартак» перешёл Довбня. Наверное, какая-то логика у тренерского штаба была. Я его не видел много времени, не знаю, на каком он сейчас уровне, — сказал Филимонов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.

Напомним, последним клубом Довбни до того, как он присоединился к «Спартаку», был «Шинник», за который Александр выступал с июля 2023 года. 37-летний футболист покинул клуб из Ярославля в июле 2024-го. Первой командой Довбни на профессиональном уровне стала финская «Хака». В составе клуба из Валкеакоски голкипер получил опыт игры в еврокубках и стал серебряным призёром чемпионата страны. Затем вратарь выступал в России за «Торпедо», «Луч-Энергию», «СКА-Хабаровск», «Оренбург», «Ротор». Он помог «Торпедо» и «СКА-Хабаровск» добиться повышения в классе.