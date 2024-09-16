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Валерий Газзаев объяснил, за счёт чего «Зенит» обыграл ЦСКА

Валерий Газзаев объяснил, за счёт чего «Зенит» обыграл ЦСКА
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал победу «Зенита» над армейцами в 8-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 43'    

«ЦСКА неплохо выглядел в игре с «Зенитом». Но исполнительского мастерства в отдельных моментах не хватало, чтобы добиться результата. Но был хороший настрой, команда действовала неплохо. «Зенит» же на протяжении шести лет выигрывает чемпионат России, тем самым выработал дух победителя, что помогло добиться победы. На последних минутах второго тайма команда играла исключительно на результат. Это говорит о том, что самая красивая игра — результат на табло», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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