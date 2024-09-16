Анчелотти — об отношении болельщиков к Винисиусу: его провоцируют. Это недопустимо!

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос об отношении фанатов к нападающему Винисиусу Жуниору. Бразилец в Испании регулярно сталкивается с негативом в свой адрес во время гостевых матчей.

«То, что происходило с Винисиусом за последние годы… это что-то невыносимое. Не знаю, как он с этим справляется. Я бы так не смог. Происходящее с Вини — недопустимо! Думаю, что его провоцируют, потому что видят, насколько он опасен. Прекратите обращать внимание на Винисиуса и обратите уже внимание на происходящее на трибунах», – приводит слова Анчелотти AS.

Ранее Винисиус возмущался по поводу расизма в Испании и даже говорил, что если проблему не решить, то ЧМ-2030 должен пройти в других местах.