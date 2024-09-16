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Илья Абаев: к «Акрону» возрастёт внимание — фанатам интересно, как выглядит Дзюба

Илья Абаев: к «Акрону» возрастёт внимание — фанатам интересно, как выглядит Дзюба
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Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев высказался о новичке «Акрона» Артёме Дзюбе.

«Думаю, Дзюба поможет «Акрону» в этом сезоне, ведь он сейчас мотивирован и является опытным футболистом. Также Артём привлечёт какое-то внимание к клубу. «Акрон» — молодой клуб, куда приехал один из лучших нападающих, поэтому к этой команде точно возрастёт интерес. Всем болельщикам будет интересно, как будет выглядеть Дзюба.

Тяжело сказать, будет ли этот год последним в карьере Дзюбы. Многое зависит от того, как Артём будет себя чувствовать, и как сыграет команда в этом сезоне», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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