Илья Абаев: к «Акрону» возрастёт внимание — фанатам интересно, как выглядит Дзюба

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев высказался о новичке «Акрона» Артёме Дзюбе.

«Думаю, Дзюба поможет «Акрону» в этом сезоне, ведь он сейчас мотивирован и является опытным футболистом. Также Артём привлечёт какое-то внимание к клубу. «Акрон» — молодой клуб, куда приехал один из лучших нападающих, поэтому к этой команде точно возрастёт интерес. Всем болельщикам будет интересно, как будет выглядеть Дзюба.

Тяжело сказать, будет ли этот год последним в карьере Дзюбы. Многое зависит от того, как Артём будет себя чувствовать, и как сыграет команда в этом сезоне», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.