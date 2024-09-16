Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Барселоны» Френки де Йонг вернулся к тренировкам с командой

Игрок «Барселоны» Френки де Йонг вернулся к тренировкам с командой
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг возобновил тренировки в общей группе, хотя пока участвует в сессиях только частично. Об этом говорится в сообщении клуба в социальной сети X.

«Френки де Йонг частично тренируется с группой!» — сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Фото: Пресс-служба клуба

Де Йонг получил травму лодыжки 21 апреля во время «эль класико» на «Сантьяго Бернабеу», что вынудило его покинуть состав на продолжительное время. Из-за этой травмы футболист не успел вернуться к играм за «Барселону» и пропустил чемпионат Европы в составе сборной Нидерландов, несмотря на вызов в национальную команду.

Ранее сообщалось, что «Барселона» требует от футболиста начать играть, даже если это вызывает дискомфорт, поскольку сильно нуждается в нём.

Материалы по теме
В «Барселоне» обеспокоены отсутствием ясности относительно будущего Араухо и де Йонга — MD
Материалы по теме
Топ-7 самых высокооплачиваемых футболистов в предстоящем сезоне
Истории
Топ-7 самых высокооплачиваемых футболистов в предстоящем сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android