Игрок «Барселоны» Френки де Йонг вернулся к тренировкам с командой

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг возобновил тренировки в общей группе, хотя пока участвует в сессиях только частично. Об этом говорится в сообщении клуба в социальной сети X.

«Френки де Йонг частично тренируется с группой!» — сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Фото: Пресс-служба клуба

Де Йонг получил травму лодыжки 21 апреля во время «эль класико» на «Сантьяго Бернабеу», что вынудило его покинуть состав на продолжительное время. Из-за этой травмы футболист не успел вернуться к играм за «Барселону» и пропустил чемпионат Европы в составе сборной Нидерландов, несмотря на вызов в национальную команду.

Ранее сообщалось, что «Барселона» требует от футболиста начать играть, даже если это вызывает дискомфорт, поскольку сильно нуждается в нём.