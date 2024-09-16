Карло Анчелотти оценил старт «Барселоны» в новом сезоне Ла Лиги

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о старте команды в чемпионате Испании. Также специалист поделился мнением о текущей форме каталонской «Барселоны».

«В Ла Лиге мы могли иметь больше очков, это правда. Тем не менее мы у вершины таблицы, и это то, что мы и ожидали. В прошлом году мы выиграли чемпионат, а сейчас прогрессируем. Не забывайте, что многие наши футболисты вернулись к тренировкам только 9 августа. И с того момента мы пропустили с игры лишь один гол.

Форма «Барселоны»? Мы уважаем соперников, дела которых складываются хорошо», – приводит слова Анчелотти AS.

После пяти стартовых туров чемпионата Испании по футболу каталонская «Барселона» набрала 15 очков. Она занимает первое место в турнирной таблице. Мадридский клуб идёт третьим, набрав 11 очков.