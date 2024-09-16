Мануэль Аканджи выразил недовольство из-за увеличенной нагрузки на игроков

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи раскритиковал увеличение количества матчей в новом сезоне Лиги чемпионов, выразив обеспокоенность растущей нагрузкой на футболистов.

«Теперь всё становится сложнее. Формат расширился, и матчей стало больше. Было шесть, а может быть и 10. Нужно уменьшить количество других игр, нельзя просто добавлять матчи и надеяться, что всё останется как прежде.

Когда игры становятся тяжелее, вы хотите выпустить лучшую команду. В какой-то момент вы просто слишком устанете, чтобы играть. Затем появляются травмы. Мы тренируемся и поддерживаем форму, но должен быть предел», — приводит слова Аканджи Mirror.

Ранее тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола также высказал недовольство новым форматом Лиги чемпионов, увеличившим число матчей на групповом этапе с шести до восьми. Для команд, не вошедших в топ-8, количество игр может возрасти до 10.