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Филимонов — о матче с Украиной: информационный поток быстрый, но значимое запоминается

Филимонов — о матче с Украиной: информационный поток быстрый, но значимое запоминается
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Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов не считает, что восприятие новостей, даже самых ужасных, сильно изменилось.

— За последние 20-30 лет ритм жизни и восприятие новостей, даже самых ужасных, сильно изменились. Вам не кажется, что, случись тот матч с Украиной сегодня, через день-два про него бы забыли?
— Не думаю. Даже если учитывать ритм жизни, всегда есть моменты, которые запоминаются. Например, та история с Дзюбой — её все помнят и знают. Информационный поток быстрый — это точно, но есть что-то яркое и значимое, что точно отложится в памяти, — сказал Филимонов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.

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