Защитник сборной России Пальцев рассказал, что испугало его во время поездки во Вьетнам

Защитник сборной России Валентин Пальцев признался, что испугало его во время поездки во Вьетнам.

— Самое дикое, что ты видел во Вьетнаме?

— Таракана. Огромного! А такие погодные условия — это ничего.

— Испугался?

— Да (смеётся), — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

7 сентября товарищеский матч российской национальной команды с Таиландом был отменён из-за тяжёлых климатических условий. До этого, 5 сентября, сборная России встретилась в товарищеской игре с Вьетнамом, в которой одержала победу со счётом 3:0. Помимо игры с Вьетнамом, в 2024 году Россия провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0).