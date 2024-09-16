Абаев: половина футболистов «Химок» будет зла на тренера, они не получат игровой практики

Бывший голкипер «Краснодара» Илья Абаев высказался о трансферной политике футбольного клуба «Химки» и её влиянии на команду.

«Думаю, не надо брать всех подряд, как это делают «Химки». Лучше усилиться тремя-четырьмя игроками, которые являются опытными и хорошими футболистами. Ведь половина игроков будет зла на тренера, так как не будет получать игровой практики. Не знаю, кто принимает трансферные решения в «Химках», но последнее слово всегда за руководством», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, подмосковные «Химки» заявили 46 игроков на сезон-2024/2025.

На данный момент «Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков после восьми игр.