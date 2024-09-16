Нойер высказался о завершении карьеры после потенциального финала ЛЧ в Мюнхене

Капитан «Баварии» Мануэль Нойер ответил на вопрос о завершении карьеры после возможного финала Лиги чемпионов в Мюнхене.

«Станет ли финал Лиги чемпионов в Мюнхене достойным завершением его карьеры? Это было бы достойным завершением сезона. Я начинаю сезон не для того, чтобы попрощаться в его конце. Чувствую себя очень хорошо. Время покажет, как всё будет дальше, смогу ли я продолжать получать от этого удовольствие и нужен ли я ещё клубу», – приводит слова Нойера Bayern & Germany.

В этом сезоне финал ЛЧ пройдёт в Мюнхене.

14 сентября проходил матч 4-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Хольштайн» и «Бавария». Игра проходила на стадионе «Хольштайн» в Киле (Германия). «Бавария» разгромила соперника со счётом 6:1. Голкипер и капитан мюнхенцев Мануэль Нойер отыграл всю встречу. «Хольштайн» стал 37-м клубом немецкого чемпионата, который побеждал 38-летний футболист. Таким образом, Нойер стал первым игроком в истории Бундеслиги, победившим 37 различных команд турнира.