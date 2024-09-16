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Дмитрий Аленичев сравнил переходы Дзюбы и Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Дмитрий Аленичев сравнил переходы Дзюбы и Соболева из «Спартака» в «Зенит»
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Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Аленичев сравнил переходы Артёма Дзюбы и Александра Соболева из стана красно-белых в «Зенит».

«Всё таки Дзюба — воспитанник «Спартака», а Соболев — сибирский парень. Он никакого отношения к «Спартаку» как воспитанник не имеет. Артёма тоже очень холодно приняли болельщики «Зенита». Затем он забивал, радовал петербургских фанатов. Не было слышно, чтобы его оскорбляли и кричали какие-то неприятные слова.

Соболев прекрасно понимает всю сложившуюся ситуацию. Он сам этого хотел, насколько всем известно. В интервью Саша сказал, что подходил к руководству и говорил, что хочет уйти из «Спартака» в «Зенит». Теперь всё зависит от него», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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