Филимонов: отцу 75, переживает за футбол в Йошкар-Оле, но там это никому не нужно

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов не думает, что у него пропадёт интерес к тренерству.

— Допускаете, что интерес к тренерству и футболу просто пропадёт?

— Думаю, нет. Я сравниваю себя с отцом: в этом году ему исполнилось 75 лет, он уже пенсионер. Живет в Йошкар-Оле и всё равно переживает за местный футбол и подготовку молодых игроков. Иногда ходит на матчи, смотрит, как играют дети, может что-то посоветовать им. Видно, что у него есть желание сделать что-то для развития марийского футбола, хотя там это никому не нужно. Наверное, и у меня есть такой же энтузиазм. Может быть, это звучит слишком пафосно, но мне хочется, чтобы российский футбол достиг мирового уровня. Надеюсь, мое стремление не пропадёт из-за каких-либо обстоятельств, — сказал Филимонов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.