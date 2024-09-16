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18-летний форвард «Реала» Эндрик женился на модели

18-летний форвард «Реала» Эндрик женился на модели
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Нападающий мадридского «Реала» Эндрик, установивший рекорд как самый молодой иностранный игрок клуба, забивший гол, вступил в брак с 21-летней моделью Габриэли Мирандой.

Эндрик и Габриэли начали встречаться в октябре прошлого года.

Фото: Из личного архива Эндрика

Фото: Из личного архива Эндрика

Фото: Из личного архива Эндрика

Напомним, Эндрик перешёл в мадридский «Реал» из «Палмейраса» летом 2024 года за € 47,5 млн. В сентябре он забил свой первый гол за мадридский клуб в матче с «Вальядолидом» во 2-м туре Ла Лиги, став самым молодым иностранным игроком в истории клуба, которому удалось отличиться. Предыдущий рекорд принадлежал Рафаэлю Варану, который забил в возрасте 18 лет и 152 дней.

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